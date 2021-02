Průzkum: Pandemii hůř snáší ženy a mladší ročníky

Rozdílně dopad pandemie na duševní pohodu vnímají také různé věkové kategorie. Skoro polovina mladých ve věku 18 až 25 let odpověděla, že se cítí hůř. S věkem se pak tento poměr snižuje, u seniorů nad 63 let je to čtvrtina respondentů.

Česko v tomto není nijak výjimečné, k podobným závěrům došel i mezinárodní průzkum COH-FIT (The Collaborative Outcomes study on Health and Functioning during Infection Times), který od června do října 2020 probíhal ve 150 zemích postižených pandemií. Nejčastější odpovědí na otázku, čeho se lidé v souvislosti s pandemií nejvíce obávají, byla ztráta někoho blízkého, což uvedlo 40 procent respondentů.