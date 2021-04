Průvodce pro dosažení lepšího spánku

Náš spánek je ovlivněn téměř vším, co děláme v průběhu dne. Má na něj vliv cvičení, množství modrého světla, ale také jídlo a celkový životní styl. Příprava na dobrý spánek je tak bez nadsázky celodenní proces.

Podle Daily Mailu je světlo jedním z nejdůležitějších činitelů. Jinak na naše tělo působí umělé světlo v kanceláři, jinak to na ulici či doma. Důležité je, abychom v průběhu dne načerpali co nejvíce světla přirozeného, aby nedošlo k narušení chronobiologického rytmu a mozek nebyl zmatený.

Není od věci si vzít příklad z pravěkých lidí, a pokud to lze, přizpůsobit svůj denní rytmus východu a západu slunce. Pokud se vám to nezdaří, zkuste se ráno do hodiny od probuzení vystavit dennímu světlu. Roztáhněte závěsy, nebo ještě lépe, spojte své ráno s 30 či 45minutovou procházkou.