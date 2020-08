Proč ženy žijí déle než muži

Muži se v České republice dožívají v průměru 76 let a ženy 82 roků. Žijí tedy o šest let déle. Podobné rozdíly zaznamenávají i v jiných průmyslově vyspělých zemích. Když se lékařů zeptáte, proč k nim dochází, krčí rameny. Je to tedy záhada, na kterou ani moderní medicína nezná přesnou odpověď?