Při práci na něj vinou kolegy spadl strom. Zůstal ochrnutý, i tak chce být pro své děti aktivním tátou

„Kolega v práci mi „hodil” na záda strom. Šel jsem dolévat benzín a nevěděl jsem, že už začal kácet. On kácel rovně před nás, ale špatně si nařízl zásek, takže strom padal jiným směrem a spadl mi na záda. Já jsem jen slyšel, jak na mě volá, a když jsem zvedl hlavu, tak mě strom přimáčkl. Zůstal jsem při vědomí, necítil jsem nohy a cítil jsem, jak se mi do břicha dostává krev,” popsal nehodu, která se stala jedenáct dní po jeho svatbě.

„Když jsem se po operacích probral na JIPce, nemohl jsem moc hýbat ani rukama. Přehrával jsem si v hlavě, jak se to celé stalo. V tu chvíli si člověk uvědomí, že si jedenáct let buduje jméno, aby měl dost práce, a z minuty na minutu je to fuč a člověk neví, co bude dělat dál,” popsal tehdejší chvíle.