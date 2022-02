Prevence u praktika. Na co máte nárok a co byste neměli podceňovat

Od letošního roku je součástí preventivní prohlídky i oční vyšetření ve čtyřech intervalech, jehož cílem je prevence dlouhodobě bezpříznakových očních onemocnění u pacientů, kteří nenavštěvují očního lékaře. Lékař by ho měl provádět ve čtyřletých intervalech od 45 do 61 let.