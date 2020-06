Práce z domova má své výhody i nevýhody

Práce z domova dostala během karantény kvůli koronaviru zcela nový rozměr. Najednou pracovali z domova i lidé, kterým to do té doby nebylo nikdy umožněno, protože bylo pro většinu firem a státních institucí nepředstavitelné, že by to fungovalo. Po prvním šoku přišla ale často fáze nadšení.