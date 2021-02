Po porodu jí selhaly plíce. Chtěla jsem tu být pro dceru, říká žena po komplikované transplantaci

Vše se stabilizovalo, ale po dvou letech relativně klidného období začala žena kašlat krev a musela být převezena do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Tam upadla do bezvědomí.

Lékaři jí v závažném stavu pomohli tím, že ji připojili na mimotělní plicní podporu, tzv. ECMO. Tu se pak snažili několikrát ukončit a připravit pacientku na transplantaci plic, to se ale nedařilo.

„Její stav byl tak těžký a závažný, že byla transplantace neuskutečnitelná bez určitého přemostění kritické fáze něčím originálním, co by jí umožnilo rehabilitaci a mobilizaci. Pacientce jsme proto implantovali unikátní bypass, který obcházel její plíce. Ty byly hypertenzí natolik poškozeny, že se jimi krev neprotlačila a bez podpory mimotělního oběhu by dál nepřežila,“ vysvětlil postup Martin Balík, vedoucí lékař intenzivní péče Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN a 1. LF UK.