Pět tipů na fitness svačinku do krabičky aneb Jak jíst mimo domov

Není nic jednoduššího než si do krabičky připravit ovesnou, pohankovou nebo třeba špaldovou kaši. Kaše chutná skvěle i za studena, můžete si ji například rozvrstvit do svačinové skleničky, nebo kaši zapéct ve formě tzv. mugcake (do kaše přidáte banán, vejce, případně trochu vody, dáte do misky či hrnečku a upečete v klasické troubě nebo mikrovlnce).