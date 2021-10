Pět důvodů, proč se každý den smát

Život je o rovnováze. Když jsme pesimističtí, máme sklon považovat život za těžký a problematický. Je proto nesmírně důležité vyrovnávat to optimističtějšími chvilkami, které vás nabijí tolik potřebnou energií a rovněž dodají kuráž k tomu bojovat s vyvstalými problémy. Jde jen o to naučit se měnit postoj z pesimistického na optimistický.

Ovšem nejjednodušší lék, který si můžeme praktikovat všichni a „bez předpisu“, je smát se, tvrdí pro server Yourtango profesionální koučka a autorka knihy „Life Is Great, Even When It Sucks” Ellen Nylandová. Proč je pro nás smích tak přínosný?