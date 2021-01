Otužování v ledové vodě pro posílení imunity i psychiky: Jak s ním začít a co dodržovat

Wim Hofova metoda není jen o otužování. Její síla spočívá v kombinaci specifické dýchací techniky, meditace, a nakonec pobytu v ledové vaně. Smyslem celé metody je naučit se znovu vnímat svoje tělo. Úplným základem je si osvojit dýchací techniku, následně se začít postupně otužovat od rukou, nohou, přes půlminutovou ledovou sprchu, prodlužování intervalů až po samotné ponoření do ledové vody. Po vynoření je pak důležité tělo postupně zahřát, neoblékat se hned, ale zacvičit si a také tělu dopřát teplé tekutiny. Pozor na rychlé přechody ze zimy do vyhřátých bytů. Dýchací technika: Dýchání probíhá ve 3-4 kolech za sebou.

Jedno kolo obsahuje cca 30 hlubokých, systematických, pravidelných nádechů a výdechů.



Po třicátém nádechu se ještě jednou zhluboka nadechnete a volně vydechnete a zadržíte dech ve výdechu (zadržení dechu s prázdnými plícemi cca na 1–2 minuty).

Jakmile pocítíte silnou potřebu se znovu nadechnout (většinou to je po 1–2 minutách), následuje opět hluboký nádech a zadržení nádechu zhruba na 15 vteřin. V této části je ideální zároveň zatnout svaly pánevního dna.

Po 15 vteřinách následuje klidný volný výdech.

Dalším nádechem začíná druhé kolo.