Onemocněla roztroušenou sklerózou. Strach z jehel Magdě pomáhá řešit speciální aplikátor

U Magdalény lékaři diagnostikovali roztroušenou sklerózu před dvěma lety. Varovným signálem bylo to, že postupně přestávala vidět na levé oko.

„Tehdy jsem si to nedokázala spojit s nějakou nemocí. Na oční vyšetření jsem jela s tím, že mě třeba bude čekat operace, nebo že už nikdy nebudu vidět. O roztroušené skleróze jsem nic nevěděla,“ vysvětlila Magdaléna Novinkám.

Foto: archiv Magdalény Juřicové

Konečnou diagnózu nakonec potvrdilo několik vyšetření včetně magnetické rezonance. Lékaři jí hned poté nasadili léčbu kortikoidy, aby se jí vrátil zrak. O roztroušené skleróze i tak mnoho netušila.

„Lékaři mi zakázali si nemoc vygooglit, ale docela mě překvapily reakce okolí. Jedna má kamarádka se rozbrečela, můj přítel se snažil tvářit vážně, ale někdy mu to nešlo. Z toho jsem usoudila, že to nebude nic snadného a že mě ještě možná čeká náročný život,“ dodala Magdaléna.

I když původně čekala, že nakonec skončí na invalidním vozíku, což u roztroušené sklerózy napadne většinu lidí, nemoc jí do života výrazně nezasáhla.

„Jediné omezení nebo zásah do života cítím v léčbě, která mi byla nasazena. Jinak mohu dělat prakticky cokoliv a snažím se i tak k tomu přistupovat,“ zmínila.

Český vynález pomáhá překonávat strach z injekce

Magdaléna si musí třikrát týdně aplikovat léky pomocí injekce. „Musím si třikrát týdně aplikovat injekce, což pro člověka, který má strach si do sebe něco píchnout, není úplně příjemné,“ uvedla.

Aplikaci léků, ke které se dlouho odhodlávala, tak musela přenechat svému partnerovi. Magdaléna proto začala hledat pomoc, která by jí podávání injekcí usnadnila.

Překvapivě přitom na internetu narazila na český start-up Tugi, který pro nemocné s podobným problémem navrhl unikátní silikonový aplikátor ve tvaru roztomilého zvířátka.

Speciální aplikátor Foto: archiv start-upové firmy

Star-up založili dva kamarádi, jeden vystudovaný designér a jeden IT manažer, poté, kdy jejich kamarádce byla diagnostikována právě roztroušená skleróza.

„Aplikace léků na roztroušenou sklerózu není nic jednoduchého a Tereza to nezvládala. Nezvládala to ani fyzicky, ani psychicky. Podařilo se nám postupně přes spolupráci právě s Terezou, ale i dalšími pacienty a lékaři, dospět k tomu, jak vypadá ideální tvar aplikátoru, který by s pacientem komunikoval, a podařilo se nám dostat na světlo světa věc, která tady není,” vysvětlil spoluzakladatel start-upu Martin Pilný.

„To, jak se pacient cítí při aplikaci léku, naprosto zásadně ovlivňuje kvalitu léčby, a to nejen při roztroušené skleróze,” dodal.

Po celkem osmi prototypech a náročných testech dospěli k designu, který je oproti klasickým aplikátorům pro pacienty přívětivý a jednoduchý.

„Tvar i materiál příjemný na dotyk si pochvalují pacienti i jejich lékaři,“ tvrdí Pilný.

Foto: archiv start-upové firmy

„Aplikace jsou snazší, hlavně skvěle padne do ruky, takže to pak jen chytíte, zasunete injekci a máte hotovo. Musím říct, že i obavy šly stranou poté, co jsem aplikátor dostala do ruky,“ dodala Magdaléna.

Sama je z nového pomocníka nadšená. „Kdybyste viděla aplikátor, který jsem dostala v nemocnici, je složitý i na sestavení. Bylo docela nepříjemné ho chytit do ruky. Zkrátka vám to příliš připomíná to, že je to nějaká zdravotní pomůcka a že to bude bolet,” zmínila.

Aplikace léků u pacientů s roztroušenou sklerózou přivedla tento start-up k další výzvě, a to k pomoci pacientům, kteří mají riziko vzniku trombózy a musí užívat injekčně podávané léky na ředění krve. Tak vznikl druhý aplikátor slona, který může být použitý až pro deset různých léků pro léčbu a prevenci trombózy.