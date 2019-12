Odhalte tajemství ženské rovnováhy a vyzkoušejte cvičení, které zharmonizuje vaše tělo

„Fungování ženských orgánů je úzce spojeno s pánevním dnem, postavením kyčlí, chodidel či pánve. Křečovitě sevřené nebo naopak ochablé svaly pánevního dna činnost vnitřních orgánů negativně ovlivňují. Přispívají také k bolestivé menstruaci a mohou dokonce způsobit funkční neplodnost. To vše se dá cvičením hormonální jógy a pánevního dna příznivě ovlivnit,” vysvětluje Eva Juráková, fyzioterapeutka Lékařského domu Praha 7.

„Zabírá dokonce proti inkontinenci nebo poklesu pánevních orgánů – a to v propojení s harmonizací svalů pánevního dna,“ doplňuje lektorka hormonální jógy Táňa Jilemnická z pražského studia Dům jógy.

Cviky z hormonální jógy zvládnou i naprostí začátečníci. „Nejprve se pracuje v ženské rovině s pánevním dnem. Často je to pro ženy první seznámení s touto oblastí. Žijeme tzv. od pasu nahoru, do oblasti břicha nedýcháme a někdy se tam dokonce bojíme vůbec podívat. Přesto je fyzická, ale také emocionální a energetická rovnováha v oblasti pánevního dna zásadní a velmi výrazně ovlivňuje nejen naše hormony, ale také to, jak se celkově jako ženy cítíme,“ upozorňuje Táňa Jilemnická.