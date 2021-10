Ochrnutí, Alzheimer, ALS i roztroušená skleróza. Kanaďané testují revoluční lék

Podle nejčernějších scénářů hrozí, že se počty lidí s demencí do roku 2050 zdvojnásobí na 14,3 milionu. Vědci se ale tento nepříznivý vývoj snaží zvrátit. Jak upozornil britský deník The Daily Mail, Kanaďané testují nový lék, který by měl zvrátit poškození způsobené Alzheimerem. Regenerační účinky tohoto léku by měly ale pomoci také ochrnutým pacientům či při léčbě ALS i roztroušené sklerózy.