O víkendu proběhne ve Vestci u Prahy největší nábor dárců kostní dřeně, přidejte se také

Vstoupit do registru přitom není vůbec složité, vše zabere maximálně deset minut. Pokud jste zdraví, ve věku 18-40 let, v minulosti jste neprodělali žádné závažné onemocnění a neužíváte žádné léky, pak neváhejte a přidejte se. Ve Vestci u Prahy tak budete moci v sobotu 21. září 2019 od 11:00 do 21:00 hodin učinit v mobilní jednotce Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM. Vyplníte zde jen kratičký dotazník a odborník provede stěr v dutině ústní. Nic víc zápis do registru nevyžaduje.