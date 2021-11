Nenápadné návyky, které sabotují váš vztah

Existují dva styly chování, které jsou pro vztah toxické. Do první skupiny patří ty zřejmé, jako je lhaní, podvádění či chorobné žárlení. Do druhé skupiny řadíme naopak ty nenápadné, které nejsou na první pohled zřejmé, ale přesto spolehlivě narušují zdravý chod vztahu. Na co si dát pozor?