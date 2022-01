Několik rad, které vám pomohou trvale zhubnout

Když přesně víte, čeho chcete dosáhnout, lépe tomu můžete přizpůsobit průběh hubnutí, a zároveň budete po celou dobu jasně vědět, jak si vedete a jak daleko (či blízko) do cíle ještě zbývá.

„Jasný cíl, ale i jednotlivé mezikroky, jako je váha nebo měření obvodu těla, které určitě průběžně sledujte, také poslouží jako skvělá motivace. Můžete si hubnutí rozdělit do několika fází a při splnění každého malého cíle se něčím odměňte,” doporučují odborníci z projektu Prodietix.

Stejně jako je lepší, když vám s tréninkovým plánem pomůže trenér, který ví, jakými aktivitami se například budují svaly a jakými odbourávají tuky, ví zase výživový poradce nebo lékař, jak je vhodné upravit jídelníček a také, na co byste si případně kvůli vlastnímu zdravotnímu stavu měli dát pozor.

Právě z toho důvodu je dobré slepě nedodržovat to, co možná funguje kamarádce, ale vám tak úplně nesedí.

Říká se, že nejlepší je své rozhodnutí začít hubnout neodkládat a pustit se do něj hned, dokud jste odhodlaní. Na druhou stranu, pokud vás čeká nějaké zásadní hubnutí, je lepší začít v období, kdy neprocházíte stresovou zátěží a v blízké době vás nečekají společenské nebo pracovní události, případně dovolená, která by cestu k vysněnému cíli mohla znesnadnit.

Nicméně i tak můžete teď hned omezit to nejzákeřnější, tedy sladké, alkohol, smažená jídla a průmyslově zpracované potraviny.

„Největší problém je nedostatek energie, který si omezením jídla způsobíme. Přirozenou reakcí organismu na extrémně nízký příjem je samozřejmě hlad a chutě hlavně na sladké, protože cukr je nejrychlejší zdroj energie. Současně je to velký tlak na psychiku, když má člověk normálně fungovat v práci nebo rodině, ale zároveň trpí hlady. Motivace je tedy minimální a ve výsledku si člověk vyčítá, že je slabý a nemá na to. Přitom to není o slabé vůli, ale o špatně zvoleném postupu,” vysvětluje nutriční terapeutka Hedvika Jakešová z Nejenojidle.cz.