Nejnáchylnější skupinou ke vzniku obezity jsou mladí dospělí

Odborníci z University College London a University of Cambridge vycházeli z 9 milionů dat, týkajících se indexu tělesné hmotnosti od více než 2 milionů dospělých ve Velké Británii mezi lety 1998 a 2016.

Výsledky výzkumu ukázaly, že lidé ve věku od 18 do 24 let mají nejvyšší riziko vzniku nadváhy nebo obezity v příštím desetiletí svého života. Ve srovnání s lidmi ve věkové skupině 65 až 74 let měli pravděpodobnost, že budou přibírat, dokonce čtyřikrát vyšší.