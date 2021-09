Mýty o vyhoření, na které raději hned zapomeňte

Když se řekne syndrom vyhoření, většina lidí si vybaví někoho tzv. „na dně“ a myslí si, že se prostě ze dne na den sesypal pod tlakem okolního světa. Tak jednoduché to ale není a dokládá to i zkušenost koučky Stoneové.

„Když se ohlédnu zpět, vidím svou zkušenost s vyhořením jako něco, co se mi stalo v okamžiku. Realita je ale taková, že jsem k tomu směřovala roky, a ani jsem to nevěděla. Všechny náznaky jsem zdárně ignorovala,“ vysvětluje.

Je nejlepší prevencí dělat něco, co vás skutečně baví, a naplno se tomu věnovat? Rozhodně ne. Je samozřejmě dobré se věnovat tomu, co vás těší, ovšem nesmí to zabírat čas na úkor odpočinku, rodiny, starosti o vlastní zdraví atd.

I když by se z hodně laického pohledu mohlo zdát, že ženy jsou k vyhoření náchylnější než muži, a to kvůli mnoha starostem nejen v práci, ale i při péči o rodinu a domácnost, není tomu tak.

Zvláště ohroženi syndromem vyhoření jsou muži a ženy ve věku 20 až 35 let, a následně skupina 55 let a starší. U druhé jmenované to má více co dočinění se stárnutím, kdy přirozená schopnost organismu odolávat stresu automaticky klesá.