Myslela si, že se zranila při cvičení. Testy ale ukázaly vzácnou nemoc

„Ty čtyři dny byly nejhorší v mém životě. Cítila jsem, jako by moje tělo zasahovaly neustálé přívaly elektrického proudu. Můj mozek byl v pořádku, ale tělo mě neposlouchalo. Nemohla jsem mluvit, hýbat obličejem, dokonce ani polykat a pořádně dýchat.“

Výsledky testů ukázaly, že trpí vzácným Guillainovým–Barrého syndromem (GBS). Jedná se o závažné autoimunitní onemocnění, postihující periferní nervovou soustavu, obvykle vyvolané akutním zánětem. Nemoc se projevuje vzestupnou paralýzou, začínající slabostí v nohou, která se šíří do horních končetin a obličeje.

Ikita nakonec v nemocnici strávila pět týdnů a musela se znovu učit chodit a mluvit. Nyní po čtyřech měsících intenzivní rehabilitace se opět postavila na nohy a pomocí chodítka začíná chodit. Pomalu se tak vrací do běžného života.

„Nikdy jsem si nemyslela, že by mě tohle mohlo potkat. Na rehabilitacích jsem se seznámila s osmdesátiletým pánem, který byl v lepší kondici než já. Uvědomila jsem si, že to jediné, co mohu opravdu ovládat, jsou myšlenky, a proto se už zbytečně nestresuji. Už nikdy nebudu brát oblékání a vaření jako samozřejmost,“ dodává.