Mužskou plodnost významně ovlivňují i poruchy vývoje z dětství

Po narození lékaři někdy musí operačně řešit anatomické poruchy vývoje močové trubice, častěji se vyskytuje nesestouplé varle do šourku. Do šesti měsíců se porucha může vyřešit spontánně, zhruba procento chlapců potřebuje operaci.

„Operační stažení do šourku je třeba provést brzy, ideálně do 12 až 18 měsíců,” vysvětluje vedoucí lékař dětského oddělení kliniky Radim Kočvara. Častěji se objevuje u předčasně narozených chlapců.

Pokud by se ponechalo v dutině břišní, kde je vyšší teplota než v šourku, je riziko neplodnosti asi 15 procent. U oboustranně nesestouplého může být až 60 procent. Asi dvacetkrát vyšší je i nebezpečí nádoru.

V dospělosti je podle Zámečníka asi 15 procent párů, které nejsou schopny otěhotnět. Zhruba 20 až 25 procent párů počne do měsíce, tři čtvrtiny do půl roku a 90 procent do roka.