Mnoho let trpěla vážnými zdravotními problémy. Za vším stály skryté zubní záněty

Lékaři se usilovně snažili přijít na to, co se s Pamelou děje, ale žádné jejich podezření se nepotvrdilo. Zkusili jí tak alespoň nasadit steroidy, aby v těle potlačili rozsáhlý zánět, ale ani ty nezafungovaly, naopak její stav ještě zhoršily. Nicméně to byla první věc, která mohla být lékařům vodítkem, kde hledat. Tenkrát ani následujících osm let poté se ale touto cestou nikdo nevydal.