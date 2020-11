Místa a věci, které je vhodné pravidelně dezinfikovat v domácí karanténě

Ať už máte home office a z bytu téměř nevycházíte, dojíždíte každý den do práce vybaveni ochrannými prostředky, nebo máte doma dokonce někoho, kdo má nějaké příznaky nemoci covid-19, pravidelný úklid a dezinfekce často využívaných míst a věcí by měla být téměř každodenní samozřejmostí.

Pokud přece jen musíte vycházet mezi lidi a chcete mít jistotu, že si doma opravdu udržíte pořádek a čistotu, zaměřte se při výběru dezinfekčních prostředků nejen na to, na jaké povrchy jsou určené, ale rovněž i na složení a popis toho, co všechno umí zlikvidovat. Obyčejná voda s jarem totiž ne vždy stačí.

I ona si tak zaslouží pravidelnou očistu. Před tímto úkonem nejdříve pečlivě vypněte počítač, popř. odpojte klávesnici. Prvním krokem očisty mnohde bývá její otočení vzhůru nohama a vysypání všeho, co tam nepatří. Rozhodně se budete divit, co všechno se v ní dokáže udržet. Posléze věnujte čas i očistě kláves.

K očistě opět použijte přípravky na to určené, nejlépe na bázi alkoholu, pokud to materiál dovoluje.

Co můžete, dejte vyprat do pračky a následně nejlépe usušte v sušičce. Pokud to nejde, využijte co nejteplejší vodu a vhodný úklidový prostředek.