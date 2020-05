Melanom je nejagresivnějším typem rakoviny, nepodceňujte kontrolu pigmentových znamének

Maligní melanom je nádor, který vychází z pigmentotvorných buněk. Na jeho vzniku se podílí především ultrafialové záření, a to zejména jeho UVB složka. Svou roli zde sehrává ale i genetika.

Vždy je tedy lepší neotálet a včas vyhledat dermatologa. „Preventivní prohlídka nebolí a je lépe 100x vyšetřit zbytečně, než jednou pozdě. Už při tloušťce 1 mm melanom zakládá dceřiná ložiska jinde po těle (metastázy) a v té době již je zpravidla nevyléčitelný. Zatímco do tloušťky 1 mm stačí k úplnému vyléčení znaménko prostě jen vyříznout. Pravidelnou kontrolu znamének dermatologem by měl každý absolvovat minimálně jednou ročně,” vysvětluje dermatoložka Tereza Gabryšová z Kliniky Yes Visage.