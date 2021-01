Malý balonek dokáže vyřešit problémy s impotencí

Problémy s erekcí (impotencí) řeší v dnešní době mnoho mužů. Příčinou mohou být cukrovka, hormonální problémy, ale také stres. V poslední době se ale lékaři rozhodli řešit nejčastější příčinu poruchy erekce, a to choroby oběhové soustavy.

Tento problém by v budoucnu mohl řešit silikonový balonek, který není větší než zrnko rýže a vkládá se podbřiškem do pudendální tepny, kde pomocí živých rentgenových snímků lékaři navigují balonek do míst v tepně, která jsou zablokovaná tukovými usazeninami. Tím dojde k obnovení průtoku krve a odstranění příčiny erektilní dysfunkce. Stisknutím tlačítka je pak balonek vypuštěn a odstraněn z těla.