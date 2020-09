Když emoce přerůstají přes hlavu aneb Kdy je vhodné navštívit terapeuta

Situace několika posledních měsíců je psychicky náročná pro všechny z nás. K běžným starostem se přidala kromě jiného i nejistota a obavy spojené s výskytem nového typu koronaviru. To a mnoho dalšího pak mysl lidí zahlcují natolik, že se mnozí začínají ve svých pocitech a obavách ztrácet.

Duševní zdraví je stejně tak důležité jako to tělesné. Pokud na sobě začínáte pozorovat nejen zvýšenou úroveň stresu, ale máte i problémy se soustředěním, v práci nezvládáte běžné emoce, pozorujete u sebe sníženou produktivitu, mohou to být všechno známky potíží s duševním zdravím.

Co byste měli vědět o syndromu vyhoření dřív, než potká i vás

Mít někdy náladu „pod psa” není nic nenormálního. Pokud se ale podobné stavy opakují, a trvají stále déle, je třeba zpozornět. O to víc, pokud ke svému chování nemáte specifický důvod, uvádí server Psychology Today.

Kvalita spánku je přímo spojena s duševním zdravím. Pokud chodíte spát později, než u vás bylo zvykem, a i tak jste většinu noci vzhůru, nebo naopak spíte stále více, může to být náznakem, že něco není v normě a je třeba to řešit.

Oblastí, která duševním nepohodlím trpí ve velké míře, jsou vztahy. A to jak ty pracovní, tak soukromé. Viditelné to může být jednak na snížené komunikaci či ochotě něco řešit, nebo naopak zvýšené dramatičnosti a „hádavosti”. To vše může napáchat velké škody.