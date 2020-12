Káva zdraví svědčí. Ale nic se nemá přehánět

Milovníci kávy mají mnohem nižší riziko onemocnění cukrovkou 2. typu, tedy tou získanou. Výzkumy dokonce ukazují, že pití kávy by ho mohlo snižovat o 23 až 67 procent.

Studie také ukazují, že lidé, kteří pijí kávu, mají nižší riziko onemocnění Parkinsonovou chorobou, a to o 32 až 60 procent. Stejně tak naznačují, že by mohla chránit i před Alzheimerovou chorobou. Problém je opět v jejím množství – bylo by zřejmě třeba pít minimálně čtyři šálky kávy denně.