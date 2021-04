Jednoduché způsoby, jak podpořit činnost mozku i jeho zdraví

„Během posledních několika desetiletí došlo ve vědě k velkému převratu, který nám umožnil nadzvednout víko neznámého a pochopit, jak se starat o naše mozky,” uvádí pro server Independent neurolog James Goodwin.

„Pokud se během večeře zeptáte lidí, jak se mohou starat o své srdce, většina z nich zmíní sledování cholesterolu nebo cvičení. Jakmile ale přijde řeč na mozek, setkáte se většinou jen s prázdnými pohledy,” dodává.

Nejen kvůli tomu, ale i faktu, že snížení kognitivních schopností je dlouhodobým zdravotním problémem a lidí s demencí bude podle odborníků i nadále přibývat, je více než vhodné si udržet mozek v kondici v každém věku. Jak na to?

Udělejte z pohybu součást každého dne

Pokud během pandemie váš plán na pravidelné cvičení pokulhává, zde je další důvod, proč ho znovu rozjet.

„Během několika posledních let odborníci zjistili, že cvičení omlazuje mozek. Pohyb totiž produkuje chemikálii, která stimuluje nové buňky. Abyste mohli užívat tyto výhody, je dobré cvičit alespoň 30 minut denně při střední intenzitě, a to pětkrát do týdne,” popisuje Goodwin.

Zvolit můžete cokoli, co vám dostatečně zvýší tep. „Čím více, tím lépe. Ale pozor, všechno to může přijít vniveč, pokud budete sedět více než 8 hodin denně. Čím déle sedíme, tím více stárneme, proto se ujistěte, že se alespoň každých 20 minut zvednete a budete se trochu hýbat,” dodává.

Buďte sociálně aktivní

Sociální distanc a zákaz shromažďování během pandemie sice sociálním vazbám příliš neprospívá, i tak ale zůstaňte s lidmi v kontaktu, co nejvíce to jde.

„Kdybychom byli všichni samotáři, lidstvo by dlouho nepřežilo. Žijeme, protože utváříme skupiny. Více než jeden a půl milionu let zažitá sociální struktura je v našich mozcích jasně zakořeněna,” popisuje Goodwin.

Dlouhodobá samota je podle něj pro lidi stejně škodlivá jako vykouření 15 cigaret denně nebo vypití lahve vodky. Dvanáctiletá studie navíc prokázala, že lidé, kteří byli dlouhodobě osamoceni, vykazovali o 20 procent rychlejší degradaci mozku.

Mějte zdravý sexuální život

„Častý pohlavní styk s blízkým partnerem je benefitem jak pro oba partnery, tak pro jejich mozek,” vysvětluje Goodwin. Podporuje podle něj nejen lepší paměť, ale také verbální plynulost a početní dovednosti.

Jezte zdravě

„V době, kdy trávíme více času doma, máme i větší přístup k různému jídlu. To ale neznamená, že vždy konzumujeme to, co je dobré pro náš mozek,” tvrdí neurolog.

„Vitamíny B12, D, hořčík, zinek a omega 3 kyseliny označuji jako tzv. velkou pětku. Jde o živiny, o kterých víme, že lidem v západním světě nejvíce ve stravě chybí. A právě na ty bychom se měli co nejvíce zaměřit,” dodává.