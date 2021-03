Jednoduché tipy, jak podpořit své zdraví a dodat tělu energii

Věcí, které podpoří naše zdraví, je celá řada. Jak ty dlouhodobé (správná životospráva, dostatečný odpočinek a pravidelné cvičení), ale i takové, které zaberou jen pár minut, lze je provádět doma a mají stejně uspokojivé a pozitivní výsledky. Které to jsou?

Zubní nit

Nepatří zubní nit mezi vaše každodenní pomocníky při čištění zubů? Chyba. „S trochou praxe se nemusíte se zubní nití trápit dlouhé minuty. I kratší chvilka postačí k tomu, abyste z okolí zubů odstranili zbytky jídla a bakterií, které stojí za řadou problémů,” vysvětluje Sargon Lazarof, dentista z amerického Los Angeles.

„Vyzkoušet můžete i ústní sprchu, která není na některých místech tak účinná, ale je to lepší než vedle kartáčku nepoužívat nic dalšího,” dodává.

Ústní voda

Součástí zubní hygieny by mělo být i používání ústní vody. I pouhých 30 sekund je dostatečný čas k tomu, aby udělala to, co má.

„Kloktat ústní vodou můžete prakticky kdykoli, ale nejefektivnější je to před spaním. Když spíte, vaše ústa se vysušují, což dovoluje bakteriím napáchat větší škody. Ústní voda tyto účinky dokáže zmírnit,” upozorňuje Lazarof.

Voda po ránu

„Jakmile ráno vstanete, vypijte sklenici čisté vody předtím, než si dáte třeba kávu,” radí gastroenterolog Will Bulsiewicz.

„Nejen že jste po spánku dehydratovaní a potřebujete doplnit tekutiny, voda po ránu rovněž lépe nastartuje mozek, ledviny a střeva a napomůže k rychlejšímu a lepšímu startu do nového dne,” dodává.

Nabuďte se snídaní

Přidejte si do ranního smoothie, kaše nebo jogurtu pár čajových lžiček zdravých semen bohatých na rostlinný protein.

„Bílkoviny po ránu pomáhají udržovat stabilní krevní cukr a tělesnou energii, což znamená, že i váš hlad a nálada po celé dopoledne budou stabilní,” radí dietoložka Desiree Nielsenová.

Nalaďte se na oběd

Když zasednete k polednímu jídlu, zkuste se před jeho konzumací na chvíli zhluboka nadechnout a „naladit” se na něj. Podle odbornice na stravování Michelle Mayové vám to pomůže uvědomit si skutečnou hladinu svého hladu, a také to, kolik toho ve skutečnosti chcete sníst. Jinak řečeno vám to pomůže se nepřejídat.

Dopřejte si šálek čaje

A nejlépe zeleného. Vypití alespoň tří šálků zeleného čaje v týdnu je podle studie zveřejněné v časopise European Journal of Preventive Cardiology spojeno s o 25 % nižším rizikem výskytu srdečních onemocnění a cévní mozkové příhody.

Připravte si zdravé občerstvení

Vymezte si ráno chvilku, případně večer o den dříve, a připravte si malou ovocnou či zeleninovou svačinku na daný den. „Je to ten nejjednodušší způsob, jak zvýšit příjem vlákniny, vitamínů, minerálů a protizánětlivých fytochemikálií, které zlepšují trávení, podporují zdravý vzhled pokožky, hladinu cukru v krvi a zvyšují odolnost našeho těla proti každodennímu poškození,” radí Nielsenová.

Kontrolujte svou kondici

Posaďte se na pohodlné křeslo, opřete se a nohy položte na zem. Potom vstaňte, pak si opět sedněte. Opakujte sed a vztyk alespoň 10x za sebou, jak nejrychleji můžete. Jedna ze studií zjistila, že lidem, kterým to trvá déle než 26 sekund, případně to ani nejsou schopni dokončit, hrozí vyšší riziko dřívějšího úmrtí. Zkuste to a berte to jako možnou motivaci k tomu se více hýbat.

Posilujte kosti

Pro celkové zdraví je vhodné nezapomínat ani na posilování kostí, pro které je vhodný třeba běh, a nijak náročný. Už jedna minuta běhu je podle studie uveřejněné v časopise International Journal of Epidemiology spojena se 4% zlepšením zdraví kostí.

„Péče o kosti je důležitá, hlavně proto, že po menopauze představuje úbytek kostní hmoty zhruba 1 procento ročně,” vysvětluje spoluautorka studie Victoria Stilesová.

Využijte váhu vlastního těla

Nemáte čas na návštěvu fitness centra? Nevadí, využijte váhu vlastního těla a dejte si minutu vyplněnou dřepy, radí fyziolog a osobní trenér Alex Robles. „Při dřepech posilujete nohy, zlepšuje se pohyblivost kyčlí, kotníků a páteře. A samozřejmě také průtok krve v těle.”

Upravte teplotu v bytě

Na zdraví má vliv i teplota prostředí, ve kterém se pohybujeme. Obzvláště důležitá je pak při spánku. „Snižte teplotu o dva až tři stupně po večeři, o další dva předtím, než půjdete spát – nejlépe na výsledných 18 stupňů. Při větším chladu máme totiž tendenci spát hlouběji a bez menšího přerušování,” radí neurolog a spánkový odborník Christopher Winter.

Po západu slunce je také vhodné v domácnosti ztlumit světla. Tento jednoduchý krok pomůže podle Wintera k lepšímu usínání.

Pečujte o svou pokožku

S nástupem slunečných jarních dnů je třeba více pečovat i o pokožku. Aplikujte na ni proto krémy s potřebnými faktory, a nezapomínejte i na často opomíjená místa. Ruce, krk a uši jsou podle dermatoložky Maritzy Perezové části těla, kde dochází často k prvotním projevům rakoviny kůže.

Důkladně dýchejte

„Dopřejte si každý den chvilku k zastavení, během které se budete soustředit jen na dýchání. Stačí dva až tři hluboké nádechy, během kterých se zaměříte alespoň na tři věci, které vás těší nebo na které se můžete těšit v budoucnu. Poté si je zapište,” radí doktor filozofie Glenn Fox. Podobné cvičení vám pomůže snížit srdeční tep a krevní tlak, a naopak pozdvihne celkovou náladu.

Buďte na sebe milí

Základem kladného přístupu k vlastnímu zdraví je být sám na sebe milý. Berte sami sebe jako svého přítele a vždy, když vás přepadne něco negativního, zeptejte se sami sebe, zda byste něco podobného řekli i svému příteli. Soucit, který často míváme k ostatním, nám v přístupu k sobě totiž mnohdy chybí, což je velká škoda, poukazuje psycholožka Jessica Zuckerová pro server Woman's Day.

Postavte se

Při současné situaci a časté práci z domova je více než snadné většinu času prosedět – u počítače, televize nebo třeba při relaxu s knihou v ruce. Jenže když dlouho sedíme, „sedí” i toxiny uložené v našem těle, což podporuje poškození cév a zvyšuje riziko srdečních onemocnění a souvisejících chorob, vysvětluje lékařka Monique Tellová.