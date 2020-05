Je třeba snížit dostupnost cigaret, zajistit nekuřácké prostředí, tvrdí profesorka Králíková

To rozhodně ano, projednávala a připravovala se několik let. Pokud by dnes v nějaké zemi chtěli začít zcela nově vyrábět či prodávat cigarety, nikde by to nešlo – jejich dopad na zdraví, ale i ekonomiku státu, už je jasný. Jenže tu víc než století cigarety jsou a regulace musí být postupná, to si uvědomili ti, kdo direktivu připravovali.