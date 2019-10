Jak zmírnit potíže v přechodu

Jejich efekty ovlivňuje schopnost ženského organismu metabolizovat, tedy využít fytoestrogeny. Dovede to zhruba u 50 % žen. U nich pak tyto preparáty fungují dobře.

„Jinou možností je to, že výrobce použije fermentovanou sóju,“ říká docent Tomáš Fait, gynekolog z Fakultní nemocnice v Praze Motole. „Tím zlepší účinky fytoestrogenů, protože jejich příznivé efekty dokáže využít vyšší procento žen. Ukazují to studie. Navíc nemírní jen potíže s návaly, pocením, výkyvy nálad nebo se spaním. Pozitivně působí i na hustotu kostí, jak ukazují studie. To většina preparátů s fytoestrogeny nedokáže.