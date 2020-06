Jak zlepšíme hojení jizev

Trochu neobvyklým způsobem léčí jizvy fyzioterapeutka Michaela Prokešová. Snaží se je vnímat v širších souvislostech, a to i emočních. Metoda, kterou využívá, se jmenuje integrační fyzioterapie. Jak funguje, to ilustruje třeba případ ženy se zanícenou achilovkou. Příčinou jejich potíží mělo být skákání na trampolíně. Zánět se jí postupně rozšířil do celé nohy a zatuhl jí kvůli němu i kotník. Na běžnou léčbu moc nereagovala a lékaři si s ní nevěděli rady. Michaela Prokešová ji vyšetřila a zjistila, že má velice aktivní jizvu po císařském řezu. Brzy přišla i na další souvislosti. Systém svalů a šlach spolu nespolupracoval tak, jak by měl. Císařský řez ženě narušil souhru takzvaných svalových smyček. Při pohybu se pak informace z horní poloviny těla nepřenášely správně do té dolní, takže docházelo ke špatným pohybovým stereotypům a k přetěžování určitých svalů i šlach na nohou. To vyvolalo zánět. Když se fyzioterapeutce podařilo tyto problémy odstranit, ženiny potíže zmizely. Ale nejen to. Dnes si s velkou chutí užívá třeba tancování a nemá s ním žádné problémy. Jenom jednou za rok musí k doktorce Prokešové na pravidelnou kontrolu. Tkáň, která se změní v takovou jizvu, jakou měla pacientka, ovlivňuje totiž funkci všech tkáňových systémů v těle po zbytek života. Michaela Prokešová vychází při své terapii z poznatku, že každou jizvu může reaktivovat náročná fyzická, vegetativní nebo nezpracovaná emoční zátěž. Proto není možné podceňovat péči o ni. A pokud začne „zlobit“, měl by pacient navštívit specialistu na hojení jizev, který dokáže posoudit její stav z různých úhlů a pohledů.