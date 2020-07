Jak vztahy ovlivňují naše fyzické zdraví

Je obecně známý fakt, že zatímco se s novým partnerem poznáváme, máme tendenci se snažit vypadat, co nejlépe to jde. Po usazení ale nastává přesný opak, což ostatně dokazuje i známé pořekadlo, že láska prochází žaludkem. Ke stejnému závěru došli i vědci.

Podle výzkumu z roku 2012 mají lidé v manželství tendenci přibírat na váze. Po rozvodu je zase dokázáno, že většina lidí opět zhubne. Podle psycholožky Maryann Troianiové to ale zdaleka není případ všech.

Vztahy také ovlivňují hladinu stresu, a to jak pozitivně, tak negativně. Pravidelný sex například snižuje stres, a naopak přispívá k psychické i fyzické pohodě. To potvrzuje i studie z roku 2009 uveřejněná v Journal of Sexual Medicine, podle které byli lidé, kteří měli pravidelný sex, duševně zdravější a byli celkově spokojení se svým vztahem a životem.