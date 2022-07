Jak si v noci užít co nejvíce pohodového spánku

Povede-li se vám to alespoň na 5-10 minut, budete se cítit mnohem uvolněněji a lépe připraveni ke spánku, uvádí na svém blogu koučka Becky Smithová, která se v oboru pohybuje již více než 10 let.

Podobné je to s alkoholem i kofeinem, který byste si podle jejich vyjádření měli dopřávat nejlépe jen dopoledne.

Sledování různých pořadů před spaním je běžným zvykem mnoha lidí. Ale i jejich volba ovlivní to, jak budou v noci spát. Čím více napětí, tím delší čas bude tělo potřebovat na „detoxikaci“. Nejlepší je sledovat něco s pozitivním účinkem pro vás i život obecně. To platí i pro četbu.

Co se týče cvičení, doporučují odborníci vzhledem ke kvalitě spánku sportovat raději ráno nebo v dopoledních hodinách. Pokud máte čas jen odpoledne, radí pohyb zahrnout co nejdříve a dopřát si po něm dostatečný čas na relaxaci, než si půjdete lehnout.

Jakékoli probuzení, ať už nechtěným telefonátem nebo esemeskou, která může počkat do rána, může spací rytmus vykolejit a usnutí pak bude o to těžší. Nejlepší je tedy nechat veškerou elektroniku z dosahu, nejlépe v jiné místnosti. Pokud to nejde, ztlumte alespoň vyzvánění a jiná upozornění.