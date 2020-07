Jak se nevyčerpávat péčí o sebe samé

Podle psycholožky existuje několik důvodů, proč to tak je, a každý člověk by se nad nimi měl zamyslet, aby si místo pomoci sám neubližoval.

Věřte tomu, nebo ne, ale snaha zlepšit si svůj fyzický a psychický stav může vyvolávat silný pocit studu. Lidé se často stydí, když do posledního puntíku nezvládnou splnit, co si naplánovali a předsevzali. Také se cítí trapně, pokud jejich snažení nepřinese výsledky, které očekávali.

Je sice hezké vědět, co všechno bychom měli dělat, ale pokud nezohledníme to, na co máme v daný okamžik kapacitu a co je správné pro nás, těžko nás následně zaplaví pocity štěstí a životního optimismu.