Jak nás ničí technostres aneb Když denně přijmeme data o objemu 75 gigabitů

Stále víc lidí průběžně sleduje například sociální sítě, SMS zprávy nebo maily, které jim přicházejí do elektronické pošty. Snaží se něco neprošvihnout. A stále víc jich na některé zprávy reaguje prakticky okamžitě nebo aspoň mají pocit, že by to měli udělat. To ale rozptyluje jejich pozornost a narušuje soustředění.