Jak je to s nošením rukavic během nákupu

Strach o zdraví svých blízkých i své vlastní v posledních dnech a týdnech nutí lidi dělat věci, které nejsou zcela obvyklé. Například jsou-li nuceni vyjít ven, ať už do práce, na nákup nebo za rodinou, tak nosí kromě roušek často i rukavice. A to všeho druhu - klasické gumové, tenké chirurgické, tlusté na mytí nádobí, a dokonce i pletené.

„Před několika málo dny jsem dokonce viděla několik lidí, kteří měli na rukou igelitové svačinové pytlíky,” uvedla pro Woman´s Health Magazine mikrobioložka Kelly Reynoldsová z University of Arizona v americkém Tucsonu.

Ve skutečnosti ale rukavice ani u nákupu potravin nejsou vždy potřeba. Podle odbornice, a to i v době výskytu koronaviru, pokud člověk při jakémkoli nákupu, a to i potravin, dodržuje základní hygienická pravidla, není to bez rukavic natolik riskantní, jak si mnozí lidé myslí.