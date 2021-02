Jak chránit organismus při silných mrazech

Stejně náročné jsou pro organismus přechody z vytopených místností do zimy. „Obranný systém našeho organismu se snaží přizpůsobit rychlým změnám teplot vzduchu vylučováním hormonů. V krvi stoupá hladina cukru, vápníku a fosforu. Stoupá také svalové napětí. Kardiaci a astmatici jsou na tyto změny velmi náchylní, a mohou se tak u nich objevit značné zdravotní potíže,” upozorňuje meteoroložka Dagmar Honcová.

Nastydnutí je většinou záležitostí virové infekce. V zimě vás může potkat ale i bez virů, a to když budete vyvíjet větší fyzickou aktivitu v chladném, či přímo mrazivém počasí nebo při silném větru. Stres z chladu totiž oslabuje obranyschopnost organismu.

Nejohroženějšími částmi našeho těla jsou nos, uši, prsty na rukou i nohou a další části obličeje. Přičemž riziko spočívá především v tom, že kůže mnohdy omrzá, aniž by to člověk okamžitě zaregistroval. Může tedy velmi snadno dojít k zanedbání situace a někdy až k odumření tkáně.

Při omrzlinách kůže nejprve zčervená, potom zbledne, případně se zbarví do modra. Na dotek je tvrdá a může se lesknout. Po zahřátí se mohou vytvořit puchýře a rána může začít bolet. Nebo naopak zůstane omrzlá oblast bílá, zmodrá či jinak změní barvu. V ten okamžik je dobré vyhledat lékaře.

Pokud zjistíte, že máte omrzliny, pak vždy hleďte na to, abyste pokožce neuštědřili další teplotní šok, tzn. abyste z mrazu nepřešli rovnou do přehřáté místnosti, natož abyste zmrzlou pokožku ponořili do teplé vody. Pokožku můžete omývat chladnou vodou, v lehčích případech vlažnou vodou. Na bolest můžete použít protizánětlivé léky. Pokud se ale na pokožce utvoří velký puchýř, případně pokožka ztmavne či zmodrá, pak vždy vyhledejte lékaře.