Jak čelit nejistotě v pohnuté době

Nezavrhujte rutinu. Klidně si stanovte i aktivní plán dne. Pomáhá vlastně to, co většina z nás už dělá automaticky – tedy plnit nějaké úkoly. Chodit do práce nebo vykonávat nutné činnosti doma. Každodenní úkoly nás ukotvují a uzemňují a nenechají volně plynoucí úzkost dojít do stadia, kdy by se její důsledky projevily v oblasti duševního zdraví, jež byste už museli řešit.