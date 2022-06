Drobné návyky, díky kterým zvýšíte svou emoční sílu a odolnost

To nejlepší, co tak pro sebe člověk může udělat, je posílit svou emoční odolnost, což v konečném důsledku nemusí být vůbec těžké.

Stačí k tomu i malé kroky, které dokážou v těžších časech pomoci, tvrdí psycholožka Lisa Newmanová, která se více než 30 let specializuje na stravovací návyky a vnímání vlastního těla stejně jako na změny chování.

„Všechny emoce jsou adaptivní. To znamená, že i to, co považujeme za negativní, může v našem životě nakonec sehrát pozitivní roli. Ovšem emoce, které považuje ihned za pozitivní, mají zvláštní sílu a význam,“ tvrdí Newmanová.