Dovolenou potřebujeme i letos

Karanténa vůbec nebyla dovolená, ze které bychom se vrátili odpočatí. „Celá společnost zažila určitý šok, bylo to velmi náročné období plné změn, do toho, jak už jsem naznačila, spousta lidí pracovala z domova a většina rodičů přebrala zároveň roli kuchařů, kamarádů i učitelů svých dětí. Odpočinek si nejen zasloužíme, ale opravdu ho potřebujeme,“ vysvětluje koučka.

Prázdninové plány komplikuje i to, že možností, kam si letos zajet nebo zaletět mimo naše hranice, je podstatně méně, než jsme byli zvyklí. I doma můžeme mít strach, že se v hotelech či penzionech nakazíme. Přesto by si měl každý, kdo tu možnost má, najít alespoň na pár dní místo, kde si odpočine a nabere před podzimem a zimou nové síly.

Častěji je to ale právě naopak. Při troše dobré vůle, benevolence a ochoty ke kompromisům většina párů či rodin dokáže přijít na způsob, jak dovolenou strávit tak, aby si ji užil každý z nich.

Podívejme se ale, co může přinést dětem. V rámci projektu Time Off udělala společnost U. S. Travel Asssociation průzkum mezi dětmi ve věku osm až čtrnáct let. Jasně z něj vyplynulo, že si dovolenou nejen užívají samy o sobě, ale také se těší ze společnosti svých dospělých.