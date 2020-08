Co pomáhá při pálení žáhy

Pálení žáhy vyvolává svěrač žaludku, který dostatečně netěsní. Žaludeční šťávy pak stoupají vzhůru, často až do jícnu nebo do úst. Cestou podráždí citlivé sliznice, případně je poleptají. Postižený člověk cítí pálení za hrudní kostí a vůbec v trubicích, kterými jídlo obvykle putuje do žaludku. Může se dostat i na začátek dýchacího ústrojí. Tady vyvolává kašel, chraptění a další potíže. Problém je někdy lehčí, s mírnějšími projevy, jindy vážný, s velkými potížemi.

Některé lidi trápí hlavně v noci. Proto by měli jíst večer střídmě a jenom lehká jídla, nejlépe saláty. Pomoci jim může i to, že si hlavu hodně vypodloží polštáři nebo si pořídí postel s polohováním. Díky tomu pak mají hlavu výš než tělo a to do určité míry brzdí vzestup agresivních šťáv.