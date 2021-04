Co nikdy neříkat člověku, který se snaží zhubnout

Řada lidí má v sobě zakořeněnou touhu pomáhat, a to byť i malou radou, názorem atd. Jenže ne vždy je ona rada přesně to, co chce člověk toužící shodit nějaká kila slyšet.

Čemu se raději vyhnout, i když to nemyslíte ve zlém?

Zkusil/a jsi...?

Nějaký ten „zaručený” způsob, jak pokud možno co nejrychleji zhubnout, někde zaznamenal jistě každý. Je třeba si ale uvědomit, že i když to malému procentu lidí možná pomůže, pro valnou většinu lidí rychlé zhubnutí není udržitelné.

Pravdou je, že nejúčinnější a nejbezpečnější způsob, jak trvale zhubnout, je vsadit na vyvážené stravování v kombinaci se cvičením. Zkuste se tedy ovládnout a nedoporučujte nikomu, kdo chce hubnout, jakoukoli rychlou variantu, i když by vypadala sebevíc lákavě.

O to víc, pokud vás o to nepožádá sám, nechtěné rady totiž lidé obecně nesnášejí dobře, uvádí psycholožka Sari Chaitová.

Vypadáš dobře taková (takový), jaká jsi

Jakkoli v dobrém budete tento komentář myslet, dotyčnému to na pohodě asi moc nepřidá. Může si totiž začít myslet, že jeho kila navíc nejsou na obtíž, a může se přestat snažit, uvádí server Independent.

Navíc nemůžete vědět, zda nechce shodit pár kilo ze zdravotních důvodů, protože trénuje na maraton, nebo chce být víc v kondici. Nepředpokládejte, že hubnutí musí vždy vycházet z estetického pohledu.

Jez méně, víc cvič

„Každý, kdo se snaží zhubnout, podobnou radu jistě už někdy slyšel. I když ji budete myslet dobře, i tak nejspíš budete znít povýšeně,” vysvětluje psycholog Jim Keller.

Podobné tvrzení podle něj navíc hrubě zjednodušuje obtížnost hubnutí. Pro mnoho lidí to prostě tak jednoduše nefunguje. Jak již bylo řečeno výše, nejlepší je strava vyvážená, nikoli omezující, ve spojitosti s cvičením.

A i účinnost cvičení je pro každého jednotlivce jiná, poukazovat tedy na to, že cvičí málo, je mnohdy bezpředmětná.

Už s tebou není zábava

I když podobné tvrzení bývá často míněno v žertu, dotyčného to nejspíš i tak dost zamrzí. Může si totiž velmi snadno pomyslet, že jen kvůli změně životního stylu ho ostatní už nepovažují za zábavného. Navíc to podvědomě může zvyšovat tlak na to s vytyčeným cílem přestat, a začít opět více jíst, aby byl člověk opět zábavný.

Kolik vážíš?

Tato zdánlivě neškodná otázka může být pro mnohé lidi velmi osobní, někdy dokonce i urážlivá, pokud je na vlastní hmotnost někdo citlivý. Dotyčný navíc může vzít dotaz jako náznak, že možná ještě nezhubl tolik, kolik by měl.

Podobně negativně může vyznít i dotaz na to, kolik chce člověk zhubnout. „Měření konkrétního úspěchu shozených kil by nemělo být jediným měřítkem. Je proto lepší se nesoustředit jen na to a dotyčnému to nepřipomínat,” radí Keller.

Po změně životního stylu se můžete cítit lépe a zdravěji, i když shodíte třeba jen tři kila.

Dietu bych nikdy nedržel/a

Možná pro vás dieta nebo výraznější změna životního stylu představuje něco, co byste nikdy nepodstoupili. Je to váš názor a vaše volba, to ale neznamená, že to musíte někomu vnucovat, o to víc člověku, který se k podobným krokům odhodlal.

I když vás příspěvky dotyčného na sociálních sítích plné zdravých jídel či odcvičených sestav naprosto nezajímají, spolkněte touhu to negativně okomentovat. Pokud nechcete pochválit, raději celou věc ignorujte.