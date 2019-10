Co lidé na podzim v jídelníčku nejvíce postrádají

Na podzim by se do jídelníčku měly vracet hutnější pokrmy ideálně ze sezonních surovin. Konzumace čistě sezonních produktů nám bez problémů zabezpečí dostatek vitaminů, minerálů a živin, protože z přírody máme v každém ročním období k dispozici právě to, co nejvíce potřebujeme.