Běh ve sněhu v ponožkách? Ve Finsku se šíří nový fitness trend

Jako náhradu za dřinu ve fitness centru většina lidí volí běh. Finové ale tuto aktivitu ještě povýšili a běhají pouze v ponožkách, a to navzdory tomu, že Finsko letos zažilo obzvláště silné sněžení.

„Myslím, že se jedná o klasickou finskou bláznovinu. Zároveň je to ale skvělé komplexní cvičení a my si to všichni užíváme,“ říká pilot helikoptéry a nadšený běžec Pekka Parviainen pro agenturu Reuters.