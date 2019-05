Lenka Hloušková, Právo

Štíhlý, vysoký muž téměř patnáct let sleduje, jak lidé v práci jedí a jaký to má vliv na jejich výkonnost. Svá zjištění sepsal do knihy Jídlo v práci.

„Nápad zkoumat tyhle souvislosti nebyl můj. V roce 2005 mě o to požádala Mezinárodní organizaci práce sídlící v Ženevě. Budete se asi divit, moc studií na tohle téma nebylo,“ podotýká.

K tomu, aby byli pracující zdravější i výkonnější, podle něj vede jednoduchá cesta: zajistit jim levné, kvalitní, vyhovující stravování, nachystat místa, kde si ohřejí doma uvařené pokrmy: „Změny prokazatelně sníží nemocnost, zvýší ochotu lidí něco dělat.“

Vedle poznatků z tvrdých dat dodá ještě ta „měkká“, založená na zkušenosti: „Oženil jsem se s Japonkou, jež zcela změnila moje stravování. O víkendech si vařím polévku plnou zeleniny. Rozdělím ji do pěti porcí, zamrazím, v práci si je ohřívám k obědu. Mé tělo z nich dostává vše, co potřebuje. Jakmile osvědčené rituály změním a jím něco jiného, jsem unavený.“

Christopher Wanjek přijel do Prahy na besedu, na níž byli zástupci Asociace provozovatelů poukázkových systémů, odboráři, lidé z ministerstva financí, zaměstnavatelé a další.

Ve státech, jimž se ekonomicky daří, k nimž řadí i Česko, považuje za jeden z největších problémů výkonnosti zaměstnanců právě to, co konzumují.

Všem doporučuje co nejdřív zapomenout na okamžité varianty nasycení: na podniky nabízející rychlá jídla (tučná a smažená) i jiné rychlovky: sušenky, instantní pokrmy… „Nedají vám nic, jen ztloustnete.“

„Ač můj prapředek Karel a jeho rodina pocházejí ze střední Evropy, nevybavuji si, že bych kdy české jídlo byť jen ochutnal. Je moc tučné. Složené hlavně z mouky a masa. Zeleniny v něm moc není, spíš na vás koukají brambory. Přijde mi velmi nezdravé,“ hodnotí, ovšem smířlivěji dodá, že obdobný model je typický v řadě států.

Je si rovněž vědom, že naši předci nejedli o moc zdravěji. V něčem však po starých časech přesto volá: „Pěstujte si jídlo. Já bydlím v Baltimoru, v bytě, přesto velká část zeleniny, zelených produktů, co jím, jsou mé. Dobré jídlo může být tou nejlepší medicínou.“

Pokud jsme v zaměstnání ospalí a nevýkonní, máme málo vitamínů a železa.

Obecně tak politikům, ptají-li se, doporučuje zeleninu proti jiným potravinám výrazně dotovat, popularizovat. Další jeho rada zní: prodlužte zákonem danou polední přestávku. Za obvyklých třicet minut se lidé nenajedí, a už vůbec si neodpočinou. I proto odpoledne bezmyšlenkovitě sahají po rychlých cukrech, třeba čokoládě, večer plení doma lednice. A tloustnou…

Co v českém, evropském systému stravování ve srovnání s USA a světem naopak oceňuje, je systém stravenek.

„Na stravenkách vydělají všichni: obchodníci, restauratéři i stát, jemuž se daňové zvýhodnění vrací. Jen bych uplatnění poukázek omezil na zdravá jídla,“ zauvažuje nahlas. Pro provozy s pevnou pracovní dobou, směnným provozem pak doporučuje nějakou formu kolektivního stravování: v jídelnách, v bufetech.

„Dostanete tam za slušné peníze poměrně chutné jídlo. Většinou si ho můžete vybrat, nabízejí polévky, saláty. Sedíte u čistého stolu,“ vypočítává výhody.

Obdobná péče o lidi, jak tvrdí, dost vypovídá o tom, jak firmy fungují, jak si zaměstnanců váží. Ti se při obědě nejenže neodbydou, navíc si popovídají s kolegy, které by přes den ani nepotkali, což průkazně vede k utužení vztahů. Není výjimkou, že se nad talířem dořeší různé pracovní obtíže, zádrhele.

„U jídla jsme obvykle v pohodě. Lépe přístupní argumentům,“ zmiňuje další výhodu modelu. Důležitá je i tady střídmost. Smažák a hranolky vám možná zajistí na chvíli dobrou náladu, ovšem spolehlivě vás na dalších pár hodin, kdy máte ještě pracovat, utlumí.

