Bolest hlavy

Na časté bolesti hlavy, nebo pokud trpíte migrénami, potřebujete kopretinu řimbabu – nejlépe ve formě tinktury. Ale také si ji můžete pěstovat doma nebo na zahradě, kde se jí dobře daří.

Kopretina řimbaba

Při bolesti rozžvýkejte půlku čerstvého lístečku. Úporná bolest by měla do půl hodiny ustoupit, jen se připravte na to, že lístky mají silně hořkou chuť.

Zahlenění

Hleny uvolňuje šťávička z cibule. Připravíte ji ze dvou velkých, nadrobno nakrájených cibulí, které zasypete cukrem nebo zalijete medem a necháte do druhého dne odstát. Vzniklou šťávu slijte a užívejte po jedné kávové lžičce třikrát denně.

Cibule pomáhá při zahlenění.

Pokud se šťávy vytvoří méně, přidejte cibuli. Šťávu obměňujte každý druhý den. Průduškám také pomůže inhalace odvaru tymiánu, látky v něm obsažené ředí a uvolňují hleny.

Průjem

Jestliže nejde o vážnější potíže při těžších infekcích a nemocech střev, pak zkuste pít před každým jídlem odvar ze sušených borůvek nebo brusinek. Ty ještě navíc harmonizují střevní mikroflóru.

Odvar ze sušených borůvek pomůže při průjmu.

Účinná je pro tento případ také dubová kůra, kterou stačí nadrobno nasekat. Dvě kávové lžičky nechte projít krátkým varem ve čtvrt litru vody. Po scezení by měl odvar ještě asi pět minut odstát. Pijte ho vlažný. Pokud průjem do tří dnů neustoupí, je třeba navštívit lékaře.

Klimakterium a ženské potíže

Pokud procházíte obdobím klimakteria, neměly by vám v bylinkové lékárničce chybět jetelové květy. Prospět by vám měl i čaj z listů malinovníku nebo ostružiníku, který harmonizuje ženské pohlavní orgány. A používá se i při bolestivé menstruaci.

V případě, že se naopak snažíte o miminko, vyzkoušejte bylinku kontryhel. Má totiž blahodárný vliv na sliznici dělohy a pomáhá uchycení oplodněného vajíčka.

Malinovník - čaj z jeho listů harmonizuje ženské pohlavní orgány.

Nervozita, stres

Máte nervy na pochodu, špatně se soustředíte, jste neustále ve stresu, ale nechcete užívat antidepresiva? Zařaďte do domácí lékárničky sušené květy třezalky nebo nějaký bylinkový přípravek z této rostliny.

Třezalka zklidní pocuchané nervy.

Třezalka je označovaná jako nejsilnější bylinné antidepresivum, přitom nemá žádné vedlejší účinky. Ale pozor! Nelze ji užívat, pokud dlouhodobě berete antidepresiva.

Krvácivost dásní

Při krvácení dásní a pro dezinfekci ústní dutiny pomůže kloktání nebo žvýkání hřebíčku, který zároveň sníží vnímání bolesti.

Hřebíček pomůže při krvácení dásní.

Stejně tak šalvěj lékařská – můžete ji pěstovat na parapetu nebo ji mít doma sušenou jako koření.

Ze sušené nebo čerstvé rostliny se připravuje odvar ke kloktání, který nejen pomůže s dezinfekcí, ale výborně působí i proti bolestem v krku. Tři čtyři lístečky šalvěje krátce povařte ve čtvrt litru vody, nechte deset minut louhovat, sceďte a můžete kloktat.

Šalvěj je antibiotická, antibakteriální a protizánětlivá, jestliže chcete svým dásním prospět, je tato bylinka tou správnou cestou.

Žaludeční nevolnost

Nevolnost, špatné trávení nebo nadýmání bývají častým neduhem. Pomoci mohou mátový nebo heřmánkový čaj. Máta i heřmánek mají navíc zklidňující účinek na organismus.

Mátový čaj pomůže při nevolnosti, špatném trávení nebo nadýmání.

Za vyzkoušení ale stojí odvar z oregana nebo kmínu – tohle koření ostatně najdeme prakticky v každé domácnosti. Problémy s trávením také zpravidla vyřeší sušený kořen pampelišky, ze kterého si připravíte odvar.

Bolest krku

Nejvhodnější je kloktadlo z řepíku nebo tymiánu, obě bylinky tlumí bolest a zlepšují stav sliznic. Stačí krátce povařit polévkovou lžíci byliny ve čtvrt litru vody, nechat deset minut odstát a slít. Ještě vlažný odvar kloktejte nejméně třikrát denně.

Řepík je skvělým pomocníkem při počínající bolesti v krku.

Pokud bolest do tří dnů neustoupí nebo se objeví vyšší teploty, je potřeba navštívit lékaře. Jedním z důvodů, proč byliny nezabraly, může být to, že jste je nasadili pozdě. S bylinnou léčbou je třeba začít už při prvních příznacích.

Nespavost

Všichni nespavci by měli mít doma přichystaný lipový květ, kozlík lékařský nebo levanduli. Všechny tři byliny prohloubí spánek, zejména když budete uléhat každý den ve stejný čas.

Levanduli by měl mít po ruce každý nespavec.

Dostatek spánku zlepšuje soustředění během dne a podporuje naši výkonnost. Jestli patříte k notorickým nespavcům, můžete vyzkoušet speciální kúru pro zlepšení spánku podle fytoterapeutky Jarmily Podhorné. A to z kozlíku lékařského, lípy, třezalky a břízy. Po třítýdenním užívání by mělo dojít k vylepšení spánku na delší dobu.

Zvýšená teplota

Srazit ji můžete čajem z květu černého bezu, zejména když je teplota způsobena zánětem horních cest dýchacích. Černý bez působí na celou řadu neduhů těla, proto je dobré mít doma jeho zásobu v sušené formě stále po ruce.

Černý bez zatočí s teplotou.

Jako přírodní aspirin účinkuje vrbová kůra, která obsahuje salicin, a proto se také tato rostlina hodí na bolesti všeho druhu. Podobné složení a působení má tužebník jilmový.