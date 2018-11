Postup: Ve velkém hrnci dejte vařit uzená žebra, která zalijte 3 litry vody. Přidejte lžičku soli, nové koření a bobkové listy a vařte zhruba 3 hodiny. Vývar poté přeceďte a maso ze žeber oberte a nakrájejte. Brambory oloupejte a nakrájejte na kostičky a dejte vařit do osolené vody s kmínem. Ve větším hrnci osmažte na trošce sádla slaninu a cibuli. Zaprašte paprikou, jakmile se začne přichytávat, zalijte hotovým uzeným vývarem. Sušené houby zalijte trochou horké vody a nechte odstát. Celé přilijte k vývaru. Kysané zelí vymačkejte stranou do misky. Zelí nakrájejte, přidejte do vývaru a chvíli povařte. Klobásu nakrájejte na kolečka a spolu s uzeným masem přidejte do polévky. Brambory i s vodou rovněž do vývaru přidejte. Osolte, opepřete, podle chuti přilijte vodu z kysaného zelí. Chuť zjemněte medem. Nakonec přidejte nakrájené švestky a nechte prohřát. Podávejte se zakysanou smetanou a tymiánem.