kk, leb, Novinky

Pokud chceme udržet naše tělo funkční a náš život tak, abychom ho mohli příjemně prožívat, a ne jenom protrpět, je potřeba každý den uvolňovat tělo. Jóga je k tomu jako stvořená, protože právě jógové protahovací prvky jsou úžasnými cviky pro celou páteř, pro všechny naše klouby, pro celé tělo.

„Cviky nastimulují nejen naše tělo, ale i vnitřní prostředí, to znamená naše zažívání a trávení, se kterými máme také často ve vyšším věku problémy. Prohloubí náš dech, vylepší náladu, zbaví nás bolestí zad i hlavy. Je to opravdu takový zázračný prostředek, jak se zbavit mnoha potíží, které nás provázejí ve vyšším věku,“ upozorňuje cvičitelka jógy Věra Vojtěchová.

Nejvhodnější je začít se cvičením a protahováním hned ráno, protože tělo je velmi ztuhlé a potřebuje uvolnit. Ideální je si lehnout na podložku či koberec na zemi, cviky lze ale provádět i přímo na posteli.

Jóga pro seniory vyšla i v knižní podobě. Pokud vás cviky zaujaly, v knize jich naleznete mnohem více, doplněných o spoustu praktických rad.

FOTO: Cpress

„Abychom mohli do nového dne vkročit radostně, je potřeba hned ráno tělo uvolnit, krásně protáhnout a procvičit. Není to žádné velké cvičení, není potřeba si kvůli tomu kupovat karimatku, chodit někam do tělocvičny, ale vzpomenout si každé ráno, když vstanete, na pár jednouchých cviků a uvidíte, jak vám život usnadní a jak je ráno hned jednodušší a příjemnější,“ doporučuje Vojtěchová.

Účinnost cvičení se projeví dřív, než byste očekávali. Nemusíte tedy čekat několik týdnů či měsíců, většinou už po prvním cvičení se člověk cítí lépe.

Jednoduchou sestavu cviků, kterou si můžete zacvičit každý den, naleznete v přiloženém videu.