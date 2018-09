das, Novinky

Únava, pocit na omdlení, bledá a suchá kůže, popraskané koutky, afty a další bolavé tkáně v ústech, křehké nehty, ale i bušení srdce, to jsou všechno příznaky, které mohou upozornit na nedostatek železa v krvi. Mnozí lidé je ale přičítají úplně jiným neduhům a skutečný problém tak řeší málokdo.

Podle údajů Světové zdravotnické organizace přitom tento problém v průběhu života postihuje až osm lidí z deseti. Za nejohroženější skupinu jsou přitom považovány ženy ve věku 35-49 let, dále dívky 15-18 let, batolata od 1 do 2 let a muži ve věku 65 let a více.

Častější nedostatek tohoto prvku je zaznamenán i u vegetariánů a veganů, a to především proto, že organismus snáze absorbuje železo z masa než z rostlin. Nicméně vždy záleží na tom, do jaké míry je každý jedinec schopen dbát na to, aby jeho jídelníček obsahoval maximum výživných látek.

Nejčastější příznaky, které vás mohou upozornit, že máte v těle málo železa.



Únava a vyčerpání

Jedná se o jeden z nejběžnějších příznaků nedostatku železa, protože železo je zodpovědné za přepravu kyslíku do všech tělesných tkání. Příliš málo železa v těle tak způsobuje nedostatek kyslíku v tkáních, organismus se tak snaží získat energii z jiných zdrojů, což ho velmi vyčerpává. Pokud ale jedinec dodá tělu železo v potřebném množství, dochází velmi rychle ke zmírnění příznaků.

Dušnost

Tím, že svaly a tkáně nedostávají dostatek kyslíku, dochází často k zadýchávání nejen při větší fyzické zátěži, ale i při běžných denních činnostech (chůze do schodů apod.)

Bledá kůže

Bledá kůže patří mezi typický příznak nízké hladiny železa a anémie. Ale nemusí jít jen o pokožku. „Bledost může být patrná i na nehtech, očních víčkách či jazyku. Je to způsobeno nízkou hladinou hemoglobinu (červeného barviva), který přenáší kyslík z plic a dodává krvi červené zabarvení,” vysvětluje pro Daily Mail odborník Greg Weatherhead.

Neklidné nohy

Syndrom neklidných nohou je velmi nepříjemná záležitost, která se projevuje především večer a v noci, kdy se jedinci uchýlí ke klidu. Místo klidu je ale čekají velmi nepříjemné pocity, které lze zkrotit jen tak, že lidé začnou hýbat nohama (někdy i rukama). V lepším případě se tak nonstop v posteli převalují, v horším musejí vstát a jít se procházet.

Podle odborníků se tak děje právě z důvodu špatného vstřebávání železa ze stravy, což prokázala i studie zveřejněná v časopise Sleep Medicine, podle které u lidí s neklidnýma nohama došlo k výraznému zlepšení stavu v okamžiku, kdy 12 týdnů užívali doplňky stravy s vysokým obsahem železa.

Bolest hlavy a závratě

Nedostatek hemoglobinu v krvi také způsobuje, že se dostává velmi málo kyslíku i do mozku, což způsobuje, že se jeho krevní cévy zvětšují a vytvářejí tlak na okolní tkáně, což vede k bolestem hlavy.

Pokud tedy trpíte menstruačními migrénami nebo klasickými bolestmi hlavy, nechte si zkontrolovat hladinu železa v krvi.

Nízká hladina železa ale může mít i vliv na duševní zdraví jedince. „Úzkost, záchvaty paniky, výkyvy nálad, deprese a nedostatek koncentrace mohou být také příznaky nedostatku železa,” upozorňuje Weatherhead.

Křehké nehty a klouby na prstech

Nízká hladina železa může stát i za křehkými nehty, které se lámou a třepí. U těžších případů se mohou objevit i rýhovité nehty ve tvaru tzv. lžičky.

Nedostatek železa může také způsobit křehkost kloubů prstů, u nichž hrozí poškození.

Bušení srdce

Nedostatek kyslíku v krvi může vést i k nepravidelnému či příliš rychlému tepu, což se může projevit i jako bušení srdce. Tento stav se rozhodně nevyplácí podceňovat, jelikož může vést až šelestům na srdci, rozšířenému srdci či v extrémních případech až k srdečnímu selhání.

Bolavá ústa

Nedostatek železa se projevuje nejprve bledým jazykem. Při rozsáhlejším problému ale může být až sytě červený a vyhlazený, což je velmi bolestivý stav. Zároveň může docházet k nejrůznějším trhlinám v ústech a k tvorbě aft a jiných bolavých vřídků.

Děje se tak kvůli tomu, že nízké množství železa v krvi způsobuje i nízkou hladinu bílkoviny zvané myoglobin, jež je zodpovědná za přenášení kyslíku do svalů včetně jazyka. Kvůli nedostatku kyslíku se buňky snaží zachovat svou funkci, snaží se tedy neustále regenerovat a vytvářet nové buňky, přičemž se přestanou vyvíjet na jazyku papily, což způsobuje hladký vzhled jazyka.

Suché vlasy a kůže

Nedostatkem železa v krvi mohou trpět i vlasy a kůže, které jsou suché a snáze může dojít k jejich poškození. V závažnějších případech může dojít i ke ztrátě vlasů.

Nutkání jíst nepotravinářské věci

Jedním z nejpodivnějších příznaků nedostatku železa je nutkání jíst věci jako kostky ledu, nevařenou čočku, ale i omítku či doslova špínu.

Co způsobuje nedostatek železa v krvi?



Nedostatečná výživa - za jeden z klíčových faktorů odborníci považují rostoucí popularitu veganské a rostlinné stravy. Přestože má tato strava řadu výhod, v podobě snížení krevního tlaku a cholesterolu, strava může postrádat řadu nezbytných živin, kam patří i železo. To je z masa mnohem lépe vstřebatelné než to, které se nachází v rostlinných zdrojích. K dostatečnému množství železa je tak zapotřebí zkonzumovat velké množství rostlinných produktů, což ne každý dodržuje.

Kolik železa denně potřebujeme?

Doporučená dietní dávka (RDA) pro ženy ve věku 19-50 let je 18 mg. Během těhotenství se toto množství zvyšuje až na 27 mg.

Pro muže ve věku 19-50 let je doporučená dávka 8 mg denně.

Co obsahuje větší množství železa?

Dostatek železa obsahuje např. melasa, kokos, mák, pažitka, petržel, čočka, vaječný žloutek, játra, hovězí maso. Velký obsah železa lze nalézt i v některých lázeňských přírodních pramenech.