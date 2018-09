bok, Novinky

V průběhu života si lidé navyknou dělat spoustu věcí automaticky. Pokud už si pak takový způsob života dostatečně „osvojí” (například lenošení u televize místo pohybu nebo nezdravé stravování), je pak pro ně těžké začít dělat něco nového, především pokud jde o hubnutí a držení různých drastických diet či pravidelné chození do posilovny. Málokdo u toho navíc vydrží déle než pár týdnů.

Pro jedince, kteří si podobným neúspěšným procesem prošli, ale přesto se nevzdávají svého snu něco zhubnout, přinesli vědci z australské Bond University příznivou zprávu. Podle nich nemusejí hned ze dne na den vyřadit vše nezdravé ze stravy a trápit se hodiny v posilovně. Pro začátek stačí, když začnou malými změnami v podobě nových a zdravějších návyků. Více pohybu i zdravější stravování se pak prý dostaví tak nějak samo - jako pozitivní důsledek těchto návyků.

Je přitom jedno, jestli člověk začne jen tím, že bude víc chodit místo jízdy autem, nebo jednoduše jen jíst pravidelně ve stejnou dobu.

„Na nových návycích je nejlepší to, že se hodí a zapadnou do běžného života každého jednotlivce, stačí si jen vybrat to, co každému bude sedět. Nejde o žádný předem daný dietní plán nebo cvičební program, který by se musel striktně dodržovat,” popisuje autorka studie Gina Cleová pro Woman´s Health.

Jak si tvoříme návyky

Co se týče formování nových návyků, doba, po kterou jejich „výuka” trvá, se značně liší jak u každého jednotlivce, tak i podle závažnosti toho, co chce změnit - v průměru taková změna trvá 66 dní, stejně tak se ale může pohybovat v rozmezí 18 až 254 dní.

Deset malých změn podle doktorky Cleové, které pomáhají hubnout 1. Dodržujte pravidelnou dobu stravování.

2. Zaměřte se na zdravé tuky.

3. Víc choďte.

4. Dělejte si zdravé svačiny.

5. Vždy čtěte složení na etiketě. 6. Zaměřte se na velikost porcí.

7. Zaměřte se na dobu, po kterou sedíte. 8. Dávejte si pozor na to, co pijete.

9. Sledujte, co jíte.

10. Konzumujte pět porcí zeleniny denně.